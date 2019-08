Ο Λιονέλ Μέσι πήρε το βραβείο του καλύτερου επιθετικού σύμφωνα με την UEFA, αφήνοντας πίσω του Ρονάλνο και Μανέ! Ο Αργεντίνος χαρούμενος για το βραβείο δέχθηκε τα συγχαρητήρια του Φαν Ντάικ, όχι όμως και του Πορτογάλου. Το... ξενέρωμα του Κριστιάνο ήταν εμφανές, μιας και περίμενε κάτι καλύτερο. Ωστόσο, λίγο αργότερα βρήκε τον καλό του εαυτό και άρχισε να αποθεώνει τον Αργεντίνο, να τονίζει πως του λείπει, ενώ τον κάλεσε σε γεύμα!

Ronaldo's reaction on seeing Messi win forward of the season

Messi, vandijk, ronaldo, #UCLdraw pic.twitter.com/yVlvLAIpuQ

— iStayRad (@merryafrican) August 29, 2019