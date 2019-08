Ο Ερυθρός Αστέρας πανηγύρισε την πρόκριση στους ομίλους του Champions League, με τους οπαδούς του να το γιορτάζουν πάνω σε σε τανκ που είχαν... παρκάρει έξω από το Μαρακανά πριν το παιχνίδι με τη Γιουνγκ Μπόις! Οι φανατικοί του Ερυθρού Αστέρα ήθελαν να δείξουν με αυτόν τον τρόπο ότι αποτελούν στρατιώτες της ομάδας τους, λέγοντας πως το τανκ αποτελούσε απλά μια ατραξιόν.

Red Star players celebrated qualifying for the Champions League by riding on an armoured vehicle. pic.twitter.com/WzEVhBS8Fe

— ESPN FC (@ESPNFC) August 28, 2019