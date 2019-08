Ολυμπιακός: Όλοι μέσα για Κράσνονταρ

ΑΕΚ - Ξάνθη με αξεπέραστο Live Στοίχημα και 200+ ειδικά στοιχήματα! (21+)

Οι ερυθρόλευκοι θα αναχωρήσουν αύριο για τη Ρωσία ενόψει της ρεβάνς με την Κράσνονταρ για την πρόκριση στους ομίλους του Champions League. Άλλωστε έχουν ένα ισχυρότατο προβάδισμα έπειτα από το 4-0 στο Καραϊσκάκη.

Ο Μαρτίνς πήρε στην αποστολή όλους τους παίκτες της ευρωπαϊκής λίστας με τον Πορτογάλο τεχνικό να μην αντιμετωπίζει κάποιο ιδιαίτερο πρόλβημα.

Στην αποστολή βρίσκονται οι: Σα, Καραργύρης, Αλέν, Σεμέδο, Ελαμπντελαουί, Τσιμίκας, Κούτρης, Σισέ, Παπαδόπουλος, Μεριά, Τοροσίδης, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Γκιλιέρμε, Ποντένσε, Γιώργος Μασούρας, Μπρούνο, Σουντανί, Βαλμπουενά, Ανδρούτσος, Ραντζέλοβιτς, Γκερέρο, Ελ Αραμπί.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Κράσνονταρ. / The squad players selected ahead of the match against @FCKrasnodar #Olympiacos #UCL #KRAOLY #Squadlist @ChampionsLeague pic.twitter.com/7OE3xIjkrY

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 25, 2019