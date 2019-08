Ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ παραλίγο να νικήσει τον Άγιαξ μόνος του, σκόραρε δις παίζοντας δίπλα από το σπίτι του στο Άμστερνταμ και έκανε ένα κοινό που τον μισεί, λόγω της παρουσίας του στη Φέγενορντ, να υποκλιθεί στην τεράστια ποδοσφαιρική ποιότητά του.

Με την οικογένεια του παρούσα στις κερκίδες της «Γιόχαν Κρόιφ Αρίνα» ο 31χρονος μεσοεπιθετικός έκανε ένα από τα ποδοσφαιρικά του όνειρα πραγματικότητα: σκόραρε σ’ ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι και μάλιστα έγινε ένας από τους λίγους παίκτες στην ιστορία του ΠΑΟΚ που πετυχαίνει δύο γκολ στο ίδιο (ευρωπαϊκό) ματς.

Μέχρι το βράδυ της Τρίτης ο Ολλανδός δεν είχε πανηγυρίσει κανένα γκολ σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ήταν ένα απωθημένο του, με τον ίδιο να έχει πει ότι το περιμένει πολύ καιρό. Απλά, φρόντισε ο Γκρεγκ Πόουσον να του αφήνει γλυκόπικρη γεύση στο τέλος της μέρας.

Με τη Φέγενορντ είχε παίξει σε τέσσερα παιχνίδια του κυπέλλου ΟΥΕΦΑ και με τη φανέλα του ΠΑΟΚ έφτασε τις 17 συμμετοχές στην Ευρώπη. Τα πρώτα δύο γκολ ήρθαν μετά από 1.042 λεπτά.

Το επίτευγμα του Μπίσεσβαρ δεν πέρασε απαρατήρητο και ασχολίαστο από την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ. «Όταν βάζεις τα πρώτα σου γκολ στην Ευρώπη», σχολίασε συνοδεύοντας την εικόνα του Ντιέγκο να ανοίγει το σκορ απέναντι στον Άγιαξ.

