Ο Αργεντινός είχε πετύχει απίστευτο γκολ στο πρώτο παιχνίδι με τους «κόκκινους» στη Βαρκελώνη για τους «4» της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, προτού η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ και ο... νόμος του «Άνφιλντ» μιλήσουν στη ρεβάνς για το επικό 4-0.

Από εκείνο τον πρώτο ημιτελικό, όλοι θα θυμούνται το γκολ το μαγικό φάουλ του Λιονέλ Μέσι (και ίσως την τρομερή ευκαιρία του Ντεμπελέ στο φινάλε) και η UEFA ανέδειξε αυτό το γκολ ως το κορυφαίο του Champions League για τη σεζόν 2018-2019.

...and here it is

A stunning free-kick from the @FCBarcelona captain! #UCL | #GoalOfTheSeason pic.twitter.com/nUHfJVPuBl

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 9, 2019