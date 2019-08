Βαλμπουενά: «Σημαντική η νίκη μας, είμαστε στα μισά του δρόμου» (pic)

Το γκολ του Γιώργου Μασούρα προήλθε από φοβερή ασίστ του Ματιέ Βαλπουενά, με τον Γάλλο να δείχνει την χαρά του για το μεγάλο διπλό του Ολυμπιακού μέσω twitter.

«Σημαντική η νίκη μας σήμερα. Είμαστε στου δρόμου τα μισά. Ας συνεχίσουμε. Πάντα ωραίο να βγάζεις ασίστ για μια ένα σημαντικό εκτός έδρας γκολ», έγραψε ο παίκτης των Πειραιωτών.

Δείτε την ανάρτηση

Important win tonight! We are half the way! Let’s continue

Always good to assist for an important away goal #UCL pic.twitter.com/GskBSh79By

— Mathieu Valbuena (@MathieuVal8) 7 Αυγούστου 2019