Ο Ολυμπιακός παίζει στην Πόλη με την Μπασακσεχίρ για τα προκριματικά του Champions League. Ο Βαλμπουενά επιστρέφει εκεί όπου έπαιξε με τα χρώματα της Φενέρ και δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του.

Χαρακτηριστικά έγραψε στο λογαριασμό του στο twitter:

«Τόσο ενθουσιασμένος και χαρούμενος που θα επιστρέψω στην Κωνσταντινούπολη».

So excited and happy to be back in Istanbul #UCL pic.twitter.com/P2zQvxXsD6

— Mathieu Valbuena (@MathieuVal8) August 6, 2019