Σεμέδο: «Σας περιμένουμε όλους στο Καραϊσκάκης!» (vid)

Η μεγάλη «ώρα» ζυγώνει για τους Πειραιώτες, που θέλουν τη νίκη κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν, ώστε να βρεθούν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και ο Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός ζήτησε από τους οπαδούς να στηρίξουν από κοντά εκείνον και τους συμπαίκτες του.

«Σας περιμένουμε όλους στο Καραϊσκάκης την Τρίτη. Μπορούμε να προκριθούμε με τη στήριξη και τη φωνή σας», ήταν το μήνυμα που έστειλε μέσα από τα «ερυθρόλευκα» social media.

Semedo: Σας περιμένουμε όλους την Τρίτη στο Καραϊσκάκη! Με τη φωνή σας και τη στήριξή σας, μπορούμε να προκριθούμε!/We expect to see you all at Karaiskakis on Tuesday! We can qualify as long as we have your support and loud voice!#olympiacos #UCL #OLYVIK #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/wXH2QQS9RS

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) July 28, 2019