Ο μέσος του Ολυμπιακού είπε στην κάμερα της ερυθρόλευκης ΠΑΕ:

«Γίνετε η ασπίδα μας στο ματς με τη Βικτόρια Πλζεν! Όλοι μαζί, μπορούμε να τα καταφέρουμε».

@MCamarajr10 : Γίνετε η ασπίδα μας στο ματς με τη Βικτόρια Πλζεν! Όλοι μαζί, μπορούμε να τα καταφέρουμε! / Become our shield in the match against Viktoria Plzen! We can do this together!#olympiacos #UCL #OLYVIK #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/sCplCM5qQw

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) July 27, 2019