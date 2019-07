ΠΑΟΚ: «Αγαπητή UEFA την επόμενη φορά βάλτε μας κατευθείαν με τον Αγιαξ» (pic)

Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει για τρίτη φορά τον Αγιαξ τα τελευταία χρόνια για τα προκριματικά του Champions League με τις δύο προηγούμενες φορές ο Αίαντας να παίρνει την πρόκριση. Οι πρωταθλητές Ελλάδος όπως ήταν λογικό δεν μπορούσαν παρά να μην σχολιάσουν με τον δικό τους τρόπο την κλήρωση κάνοντας λόγο πως την επόμενη φορά καλύτερα η UEFA να ορίσει τον Αγιαξ και στη συνέχεια να κάνει την υπόλοιπη κλήρωση.

Δείτε το τουιτ του ΠΑΟΚ

Dear @ChampionsLeague next time draw the rest of the teams and appoint us against @AFCAjax directly!! #UCLdraw pic.twitter.com/365NUyYjHT

— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) July 22, 2019