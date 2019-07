Ολυμπιακός: Αποστολή για το Πλζεν με όλους τους διαθέσιμους (pic)

Οι «ερυθρόλευκοι» με τη νέα εβδομάδα, ρίχνονται πλέον στη μάχη των επίσημων αγωνιστικών τους υποχρεώσεων για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020.

Οι Πειραιώτες που ξεκινούν τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά από τον β' προκριματικό γύρο του Champions League (μαθαίνοντας αντίπαλο και για τον γ' γύρο το μεσημέρι της Δευτέρας) ανακοίνωσαν την αποστολή τους για το πρώτο ματς με την Βικτόρια Πλζεν (23/7, 20:00) στην Τσεχία.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Βικτόρια Πλζεν. / The squad players selected ahead of the match against @fcviktorkaplzen . #olympiacos #UCL #VIKOLY #squadlist @ChampionsLeague pic.twitter.com/wwQHEOsOGX

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) July 21, 2019