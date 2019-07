Έκανε πέναλτι αλά Πανένκα, ο γκολκίπερ το απέκρουσε και πανηγύρισε έξαλλα μπροστά του! (vid)

Η Φερεντσβάρος πέρασε στον β' προκριματικό γύρο της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης έπειτα από το συνολικό 5-3 απέναντι στη Λουντογκόρετς, αφού, μετά το 2-1 εντός έδρας, επιβλήθηκε 3-2 και στη Βουλγαρία.

Στα highlights της ρεβάνς των δύο ομάδων, ήταν η προσπάθεια του Σβιέρτσοκ να σκοράρει από πλευράς Βουλγάρων, με εκτέλεση πέναλτι αλά Πανένκα, ωστόσο, ο Ντίμπους κατάφερε ν' αποκρούσε κρατώντας το κορμί του στον αέρα κι έπειτα πανηγύρισε κραυγάζοντας μπροστά στον αντίπαλό του.

Ludogorets striker Świerczok with an unbelievable Panenka penalty miss in the #UCL qualifier against Ferencvaros pic.twitter.com/S0iiT7dItg

— mshumanov (@shumansko) July 17, 2019