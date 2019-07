Τρία χρόνια δίχως γήπεδο για τον οπαδό της Λίβερπουλ που έριξε άτομο σε συντριβάνι! (vid)

Ο 57χρονος, Άντονι Μιούλεν, θεώρησε ίσως αστείο να ρίξει στο συντριβάνι στη Βαρκελώνη έναν άγνωστο, μπροστά σε εκατοντάδες ανθρώπους και συνοπαδούς του που είχαν ταξιδέψει στην Καταλονία για να παρακολουθήσουν τον πρώτο ημιτελικό της Λίβερπουλ με τους «μπλαουγκράνα» για το Champions League.

Ο ίδιος άνδρας συνδέεται και με περιστατικό που φέρεται να κατέβασε το παντελόνι ενός άνδρας ασφαλείας στο «Άνφιλντ», στο τελευταίο ματς πρωταθλήματος της περασμένης σεζόν απέναντι στη Γουλβς.

Η τιμωρία του, είναι τρία χρόνια απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο...

Most hated fans in the world. Is it any wonder why ?

Liverpool fans once again embarrassing the country in Europe. Let's hope Barcelona batter them tonight pic.twitter.com/UJnQP35yI0

— AFC BAM (@ArsenalHomerton) May 1, 2019