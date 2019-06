Το Βικτόρια Πλζεν - Ολυμπιακός θα γίνει στις 23 Ιουλίου με ώρα έναρξης στις 20.00. Το 2ο ματς στο Καραϊσκάκη ορίστηκε για τις 30 Ιουλίου και ώρα 21.30.

Οι ημερομηνίες των δύο αγώνων μας κόντρα στην Βικτόρια Πλζεν! / The dates of our two games against @fcviktorkaplzen! #UCL #Olympiacos #WeKeepOnDreaming @ChampionsLeague pic.twitter.com/A9iUHiWpjU

