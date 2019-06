Το νέο βίντεο του Κλοπ που φανερώνει τον απίθανο χαρακτήρα του (vid)

Ο κόουτς της Λίβερπουλ, μόλις ακούστηκε το σφύριγμα της λήξης στο Wanda Metropolitano, την 1η Ιουνίου, πρώτα κατευθύνθηκε προς τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο με τον οποίο είχε θερμό εναγκαλισμό κι έπειτα φρόντισε να συγχαρεί κάθε μέλος του τεχνικού του επιτελείου.

Εν συνεχεία αντίκρισε τον Γιαν Βερτόνχεν πεσμένο στο έδαφος και θέλησε να τον σηκώσει και να τον παρηγορήσει, για να συνεχίσει πανηγυρίζοντας με τους ποδοσφαιριστές του. Φυσικά, ξεχωρίζει το κλάμα με τον Τζόρνταν Χέντερσον σε μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή...

Ο «Kloppo» χαιρέτησε και τους διαιτητές, ενώ, είχε να δώσει μια αγκαλιά και στους παίκτες της Τότεναμ, στους οποίους επέδειξε σεβασμό και είχε σοβαρό ύφος όταν τους πλησίαζε...

Μεγάλος Κλοπ γι' ακόμα μια φορά!

Uncut footage of Klopp's first six minutes as a @ChampionsLeague-winning manager...

Prepare for ALL the emotions and LOTS of hugs. pic.twitter.com/F4vhsv5QS1

— Liverpool FC (@LFC) June 12, 2019