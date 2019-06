Η Βολάνσκι τιμωρήθηκε με 15.000 ευρώ, αλλά ανέβασε σε 3,5 εκατ. την αξία πορνογραφικής ιστοσελίδας! (vid)

Όπως έγινε γνωστό η είσοδό της στο γήπεδο κατά τη διάρκεια του τελικού του Champions League θα της κοστίσει σε πρόστιμο που θα της επιβληθεί, το οποίο θα ανέρχεται στα 15.000 ευρώ.

Ωστόσο, η Κίνσεϊ Βολάνσκι δεν χρειάζεται να... σκάει και ιδιαίτερα μιας και ενδέχεται να φέρει πολλά εκατομμύρια ευρώ στο πορνογραφικό σάιτ που διατηρεί το αγόρι της.

Στο μαγιό που φορούσε κατά την είσοδό της στον τελικό διαφήμιζε τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα της οποίας πλέον η αξία λόγω της μεγάλης διαφήμισης εκτινάχτηκε στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ.

When you grow to 2.5m followers over night and then your account gets hacked...... just run it off kins. This is an emotional roller coaster pic.twitter.com/abZ2vW0zTT

— Kinsey wolanski (@KinseyWolanski) 2 Ιουνίου 2019