Ο Σαλάχ νόμιζε πως η δημοσιογράφος θα τον φιλούσε και απομακρύνθηκε! (vid)

Ο Αιγύπτιος αστέρας των «κόκκινων» σε μια από τις συνεντεύξεις που παραχώρησε μετά το 2-0 επί της Τότεναμ στον τελικό του Champions League έκανε ένα μικρό... λάθος, καθώς πίστεψε πως η δημοσιογράφος ήθελε να τον φιλήσει!

Εκείνη απλά έγειρε προς το μέρος του για να την ακούσει μέσα στον χαμό που επικρατούσε στο γήπεδο κι εκείνος εντελώς αμήχανα έβαλε μπροστά το χέρι και απομακρύνθηκε...

Salah actually thought the reporter was about to kiss him pic.twitter.com/hYtcBRwtIk

— Football HQ (@FootbaII_HQ) June 4, 2019