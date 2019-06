Η τεχνική επιτροπή της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, συσκέφθηκε για να επιλέξει τα 10 πιο όμορφα γκολ που μπήκαν φέτος στο Champions League και στην κορυφή είναι αυτό του Κριστιάνο Ρονάλντο στο ματς της Γιουβέντους με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Τορίνο. Αμέσως μετά, στη 2η θέση, είναι το εκπληκτικό φάουλ του Λιονέλ Μέσι στον ημιτελικό της Μπαρτσελόνα με τη Λίβερπουλ στη Βαρκελώνη, ενώ η 3άδα κλείνει με το γκολ του Σαντιό Μανέ στη νίκη των Reds επί της Μπάγερν στο Μόναχο. Καλή απόλαυση...

