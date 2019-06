Ο Ολλανδός χαφ, πάνω στους πανηγυρισμούς και τα χοροπηδητά, είχε ένα ... μικρό ατύχημα, αφού του έπεσε το κινητό μέσα στον γενικότερο χαμό από τους ποδοσφαιριστές στην οροφή του λεωφορείου και τον κόσμο κάτω από αυτό.

Ευτυχώς για τον ίδιο έπεσε εντός του οχήματος, το σήκωσε αμέσως, έλεγξε αν... έσπασε τίποτα και συνέχισε το live βίντεο!

"It's still working!"

Gini Wijnaldum has just dropped his phone off Liverpool's trophy parade bus pic.twitter.com/LqU6NOjHhD

— Goal (@goal) June 2, 2019