Οπαδός της Λίβερπουλ... έπεσε από το δέντρο τη στιγμή που περνούσε το πούλμαν (vid)

Το Λίβερπουλ βάφτηκε... κατακόκκινο, το απόγευμα της Κυριακής, αφού, οι οπαδοί που πλημμύρισαν τους δρόμους για να υποδεχθούν τη Λίβερπουλ έπειτα από την τεράστια επιτυχία της κατάκτησης του Champions League, έφτασαν κοντά στο 1 εκατομμύριο!

Ένα από τα πολλά αστεία περιστατικά, ήταν και αυτό του οπαδού που είχε σκαρφαλώσει σε δέντρο για να δει καλύτερα τους θριαμβευτές, όμως, τη στιγμή που εκείνοι έφτασαν κοντά του, από τον ενθουσιασμό του... έπεσε!

Look at the guy on the right fall off the tree. pic.twitter.com/O4V2JFCMCv

— Football HQ (@FootbaII_HQ) June 3, 2019