Η απόλυτη αποθέωση από τον Βενγκέρ για τη Λίβερπουλ! (vid)

Ο Αλσατός πρώην προπονητής της Άρσεναλ, είχε μόνο καλά λόγια να πει για τους «κόκκινους», με τους οποίους πρόλαβε να κοντραριστεί στη... διαδρομή τους προς την πρόοδο με την οποία κατάφεραν να κυριαρχήσουν εν έτει 2019 στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

«Η Λίβερπουλ είναι η πόλη της μουσικής, της εργατικής τάξης και του ποδοσφαίρου. Και πάντοτε είναι ενωμένοι όλοι στην πόλη αυτή. Όσοι έχουμε βρεθεί στην Αγγλία, ξέρουμε ότι είναι ένα ιδιαίτερο μέρος για το ποδόσφαιρο εκεί. Γι' αυτό καταφέρνουν κάθε φορά να κάνουν... θαύματα.

Είναι ομάδα που σου καταστρέφει όλα τα καλύτερα χαρακτηριστικά όταν την αντιμετωπίζεις» ήταν η αναφορά του.

"Liverpool is the city of music, of the working class and of football."

"Anyone who has managed in England knows it is a special place for football. That's why they can always make miracles."

