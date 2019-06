Πήγε στους οπαδούς ν' απολογηθεί ο Τρίπιερ και τον παρηγόρησαν (vid)

Συγκινητικές ήταν οι σκηνές με τον Άγγλο μπακ που μάλιστα βούρκωσε από την αγάπη που εισέπραξε από τους οπαδούς της Τότεναμ, παρά την ήττα στην παρθενική παρουσία της ομάδας στον μεγάλο τελικό του Champions League.

Του έλεγαν να σηκώσει το κεφάλι και να συνεχίσει πιο δυνατά, τη στιγμή που εκείνος απλά τους ευχαριστούσε για τη στήριξη...

Much respect to Kieran Trippier

He went over to the Spurs fans after the final whistle to thank them for their support.#UCLFinal pic.twitter.com/FU4rWxhz18

— Football on BT Sport (@btsportfootball) June 2, 2019