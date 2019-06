Ο Χέντερσον ξέσπασε σε κλάματα στην αγκαλιά του πατέρα του (vid)

Ο αρχηγός των «κόκκινων» σε έξαλλη κατάσταση σήκωσε στον ουρανό της ισπανικής πρωτεύουσας το τρόπαιο της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, δάκρυσε μαζί με τον Γιούργκεν Κλοπ και λίγο αργότερα, κατευθύνθηκε στο σημείο όπου βρίσκονταν οι οικογένειες των παικτών.

Εκεί, έπεσε στην αγκαλιά του πατέρα του και δεν μπορούσε να σταματήσει να κλαίει από συγκίνηση...

Jordan Henderson with his dad after Liverpool's win

(via @CharlieMooseGib) pic.twitter.com/DA7Cjgjqs2

— Bleacher Report (@BleacherReport) June 1, 2019