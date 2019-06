Μουρίνιο και Βενγκέρ τα έλεγαν σαν... καλοί φίλοι στο τηλεοπτικό στούντιο! (vid)

Οι δυο μεγάλοι αντίζηλοι των πάγκων του κορυφαίου πρωταθλήματος, άφησαν στην άκρη την έχθρα τους και για χάρη του τηλεοπτικού δικτύου με το οποίο συνεργάζονται, κάθισαν δίπλα – δίπλα και... τα είπαν μια χαρά!

Τόσο πριν από την έναρξη της εκπομπής για τον τελικό της Λίβερπουλ με την Τότεναμ, όσο και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού όπου και σχολίαζαν στον τηλεοπτικό «αέρα» τον τρόπο που εξελισσόταν το παιχνίδι.

Μάλιστα, ο Ζοσέ Μουρίνιο – που έχει χαρακτηρίσει... loser τον Βενγκέρ – δεν είχε κανένα πρόβλημα να συμφωνήσει απόλυτα με τον Αλσατό στο θέμα του κινδύνου που περιελάμβανε για την Τότεναμ το αμυντικό της παιχνίδι απέναντι στους Αλεξάντερ – Άρνολντ και Άντι Ρόμπερτσον.

