Λίβερπουλ: Ο κόσμος ψήφισε... δαγκωτό Άλισον για MVP (pic)

Ο Φαν Ντάικ, αναδείχθηκε από την UEFA ως ο MVP του τελικού.

Η Λίβερπουλ, ωστόσο, ρώτησε τον κόσμο της ποιος ήταν ο καλύτερος παίκτης κόντρα στην Τότεναμ, για τις ανάγκες χορηγικής συνεργασίας και εκείνοι επέλεξαν τον Άλισον Μπέκερ και μάλιστα με διαφορά.

Ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας συγκέντρωσε το 58% της προτίμησης των συμμετεχόντων (45.737), με τον Φαν Ντάικ να είναι στο 19% και τον Σαλάχ στο 14%, ενώ ο Οριγκί είναι 4ος με 9%.

WHAT A NIGHT.

Who is your #UCLfinal @carlsberg man of the match, Reds?

— Liverpool FC (@LFC) June 2, 2019