Τότεναμ στον κόσμο της: «Ελπίζουμε να είστε περήφανοι όσο εμείς» (pic)

«Το ταξίδι ήταν απίστευτο, οι αναμνήσεις θα ζουν για πάντα. Δεν ήταν να συμβεί αυτή τη φορά, αλλά μόλις ξεκινήσαμε. Σας ευχαριστούμε για την απίστευτη στήριξη, ελπίζουμε να είστε περήφανοι όσο και εμείς. Είμαστε Τότεναμ, θα επιστρέψουμε», αναφέρουν στο μήνυμά τους οι άνθρωποι της ομάδας.

The journey was incredible, the memories will live with us forever. It wasn’t to be this time, but we’re only just getting started.

Thank you for your incredible support, we hope you’re as proud as we are.

We are Tottenham, we will be back. pic.twitter.com/sIytWMPJLy

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 1, 2019