Αλεξάντερ-Άρνολντ: «Ένας απλός τύπος από το Λίβερπουλ που ζω το όνειρό μου» (pic)

Οι «reds» αναδείχθηκαν οι μεγάλοι νικητές στο τερέν του Wanda Metropolitano απέναντι στην Τότεναμ (0-2) και όσο οι οπαδοί της στην κερκίδα αποθέωναν τους πρωταγωνιστές, ένας απ' αυτούς είχε συμβάλει... λίγο περισσότερο στο κατόρθωμα!

Ο λόγος για τον Αλεξάντερ-Άρνολντ, που γεννήθηκε στην πόλη του Μέρσεϊσάιντ, έπαιξε εξαρχής στις ακαδημίες της κι έφτασε ως την ανδρική ομάδα.

Την 1η Ιουνίου, σε ηλικία 20 χρονών έφτασε στην κορυφή της Ευρώπης με την αγαπημένη του ομάδα και στα social media πανηγύρισε ανάλογα: «Είμαι ένας απλός τύπος από το Λίβερπουλ που βλέπω το όνειρό μου να γίνεται πραγματικότητα», ανάρτησε χαρακτηριστικά.

Just a normal lad from Liverpool whose dream has just come true #YNWA #UCLfinal pic.twitter.com/DOIPwVkdkA

— Trent Arnold (@trentaa98) 1 Ιουνίου 2019