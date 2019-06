Κάριους: «Είμαι πραγματικά χαρούμενος, το αξίζετε» (pic)

Ο τελικός κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, είναι ένα ματς που θέλει να σβήσει από τη μνήμη του ο Λόρις Κάριους. Ο Γερμανός κίπερ, φέτος έπαιξε δανεικός στην Μπεσίκτας και βλέποντας την ομάδα που ανήκει να σηκώνει το 6ο ευρωπαϊκό στην ιστορία της, δεν μπορούσε να μη στείλει το δικό του μήνυμα.

«Συγχαρητήρια. Είμαι πραγματικά χαρούμενος για όλους στο σύλλογο και τους φιλάθλους. Το αξίζατε», έγραψε χαρακτηριστικά στο λογαριασμό του στο twitter.

Congrats, @LFC. Really happy for everyone at the club and fans. You deserved this.

