Μουρίνιο και Βενγκέρ βρέθηκαν στην Μαδρίτη για να σχολιάσουν τον τελικό του Champions League ανάμεσα σε Τότεναμ και Λίβερπουλ για λογαριασμό του BeIN Sports και εντυπωσιάστηκαν πριν τη σέντρα. Ήταν η στιγμή που οι οπαδοί των κόκκινων τραγούδησαν το You'll Never Walk Alone, με τον Πορτογάλο να λέει «είναι πιο όμορφο από ότι μπορούμε να πούμε» και τον Βενγκέρ να προσθέτει ότι είναι «μοναδικό». Στο τέλος, οι κόκκινοι πανηγύρισαν και την κατάκτηση του τροπαίου, φτάνοντας στη νίκη με 2-0.

"This is more beautiful than what we can say!"

"It's unique!"

Mourinho and Wenger applaud the Liverpool crowd as 'You'll Never Walk Alone' booms around the stadium!

Goosebumps #beINUCL #UCLFinal pic.twitter.com/RVbDT1nSeG

— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 1, 2019