Τελικός Champions League: «Παράνοια» για Φαν Ντάικ από τους οπαδούς της Λίβερπουλ (vid)

Οι φίλοι της Λίβερπουλ αδημονούν για το μεγάλο «ραντεβού» με την Τότεναμ στον τελικό του Wanda Metropolitano και έχουν ξεκινήσει... προθέρμανση στους δρόμους της Μαδρίτης!

Το ενθουσιώδες κλίμα αντιλαμβάνεται και όποιος ακολουθεί τους λογαριασμούς του συλλόγου στα social media, όπου ανέβασε ένα βίντεο σαν από ροκ συναυλία, με τους οπαδούς να τραγουδούν το γνωστό σύνθημα για τον Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, κάνοντας αληθινό πάρτι πριν τον τελικό!

«He’s our centre half, He’s our number 4! Watch him defend. And we watch him score… He can pass the ball, Calm as you like… He’s Virgil van Dijk, He’s Virgil van Dijk».