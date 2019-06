Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν περίμενε αυτές τις δύο ομάδες να διεκδικούν το Champions League. Κι όμως τα κατάφεραν. Η Λίβερπουλ για δεύτερη διαδοχική χρονιά και η Τότεναμ για πρώτη στην ιστορία της. Ο μεγάλος τελικός κάνει σέντρα σε λίγες ώρες στο Wanda Metropolitano με ακόμα έναν αγγλικό «εμφύλιο» στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για την ποδοσφαιρική χρονιά που ολοκληρώνεται. Είναι η πιο σημαντική «μάχη» Άγγλων στο κορυφαίο επίπεδο συλλόγων...

Οι «κόκκινοι» του Μέρσεϊσαϊντ στοχεύουν στο 6ο ευρωπαϊκό της ιστορίας τους, αρκετά πιο έμπειροι και πιο έτοιμοι απ' όσο μπορεί να εμφανίστηκαν τέτοιες μέρες πέρυσι στο Κίεβο απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και φυσικά με τον Μοχάμεντ Σαλάχ παρών. Ο Αιγύπτιος, τη νύχτα που όλος ο κόσμος περίμενε την προσωπική του μονομαχία με τον Κριστιάνο Ρονάλντο στον τελικό του 2018, τραυματίστηκε στον ώμο και δεν το χάρηκε καθόλου, στερώντας από τη Λίβερπουλ και τους οπαδούς της όποιες πιθανότητες μπορεί να είχε η ομάδα αν εκείνος συνέχιζε στο ματς... Φέτος, η ομάδα του Kloppo έκανε αδιανόητο come-back κόντρα στη Μπαρτσελόνα ισοπεδώνοντας τον Μέσι και την παρέα του μέσα σε 90' για να διαμορφωθεί το επικό 4-0 και ν' ανατραπεί η «τριάρα» των Καταλανών από το πρώτο παιχνίδι του «Καμπ Νόου».

Η Τότεναμ, θα προσπαθήσει να κάνει την απόλυτη έκπληξη και να γραφτεί στην ιστορία ως ακόμα μια πρωτάρα που ... ήταν γραφτό στ' αστέρια να φτάσει μέχρι το τέλος και να κατακτήσει το «ιερό δισκοπότηρο» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Τα «σπιρούνια» κατάφεραν να φέρουν τούμπα όλη την κατάσταση με τον Άγιαξ στα ημιτελικά μέσα σε ένα ημίχρονο, έχοντας ηττηθεί 1-0 στο Λονδίνο κι έχοντας βρεθεί πίσω με 2-0 στο πρώτο μέρος του επαναληπτικού στο Άμστερνταμ. Χατ-τρικ ο Λούκας Μόουρα, γκολ στο 95', μαγική ανατροπή και ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο να ευχαριστεί το άθλημα για τις στιγμές που του χάρισε. Νωρίτερα, στα προημιτελικά, η Τότεναμ είχε θριαμβεύσει και απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα, με τον Αργεντινό κόουτς των Λονδρέζων να τονίζει αυτό που πραγματικά συνέβη. «Δείξαμε και στα δυο ματς ότι μπορούσαμε να νικήσουμε μια ομάδα που χτίστηκε για να πάρει το Champions League και να κυριαρχήσει σε όλες τις διοργανώσεις, όπως ακριβώς το έκανε...».

To Dare Is To Do.#UCLfinal #COYS pic.twitter.com/uaF0DVxRKD

