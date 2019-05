Φαν Ντάικ: Σχεδόν αλάνθαστος όταν πασάρει! (pic)

Ο Βίρτζιλ Φα Ντάικ αναδείχτηκε κορυφαίος παίκτης της Premier League. Με τη Λίβερπουλ ετοιμάζεται να ζήσει το δεύτερο σερί τελικό του στο Champions League και διανύει μία από τις κορυφαίες σεζόν της καριέρας του!

Μετρά 49 ματς σε όλες τις διοργανώσεις με τα 11 εξ αυτών να είναι για το Champions League.

Την 1η Ιουνίου θα παίξει το 12ο του ματς. Τα νούμερά του... απίστευτα! Μετρά 6 γκολ, 4 ασίστ, 4 κίτρινες και... 0 αποβολές!

Ένα στοιχείο που θα ζήλευαν ακόμα και μέσοι, είναι το ποσοστό του στις επιτυχημένες πάσες το οποίο αγγίζει το 90%.

Συγκεκριμένα, στο Champions League, έχει πασάρει 688 φορές κι οι 622 έχουν καταλήξει σε πόδια συμπαίκτη του.

«Not bad», που λένε κι οι φίλοι μας οι Άγγλοι. Βέβαια σ' αυτές συμπεριλαμβάνονται κι ο πάσες στον παρτενέρ του στην άμυνα αλλά πόσα στόπερ έχουν τέτοια νούμερα;

Big Virg

Brilliant passing stats from @VirgilvDijk in this season's #UCL. pic.twitter.com/hc2WuVdJ8u

— Liverpool FC (@LFC) May 30, 2019