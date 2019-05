Ολόκληρο το φετινό Champions League με κάθε ματς σε... 1 δευτερόλεπτο! (vid)

Κάτι παραπάνω από 24 ώρες πλέον απομένουν για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης για τη φετινή σεζόν ανάμεσα στη Λίβερπουλ και την Τότεναμ στη Μαδρίτη και το Wanda Metropolitano.

Ο ποδοσφαιρικός πλανήτης προετοιμάζεται για το τελευταίο φετινό ποδοσφαιρικό σόου και η UEFA έφτιαξε ένα εντυπωσιακό βίντεο στο οποίο υπάρχουν στιγμές από κάθε παιχνίδι του φετινού θεσμού. Σε κάθε παιχνίδι του τουρνουά, αντιστοιχεί 1 δευτερόλεπτο προβολής και... έχει «δέσει» μαγικά!

DAY TO GO to the #UCLfinal!

So celebrate with second from EVERY #UCL game this season!

What was your favourite single moment in 18/19? pic.twitter.com/FGH0kSPVqH

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2019