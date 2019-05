Λίβερπουλ: Ο οπαδός που παλεύει να ζήσει λίγες ώρες ακόμη για να δει τον τελικό του Champions League! (vid)

O Ντέιβ Έβανς είναι ένας άντρας, που μαζί με τη σύζυγό του μετακόμισε στη Νέα Ζηλανδία στις 19/12 με τη σύζυγό του, Λιζ, για μια καλύτερη ζωή. «Μετακομίσαμε για μια πιο υγιής ζωή, ήμασταν πάντα εξωστρεφείς, αγαπούσαμε τις παραλίες και είχαμε έναν όμορφο τρόπο ζωής», εξηγεί σήμερα η νεαρή γυναίκα.

Οι δυο τους είχαν μαζέψει 10.000 λίρες ώστε να μεταβούν στη Μαδρίτη και να παρακολουθήσουν τον τελικό του Champions League, με την ελπίδα να δουν τη Λίβερπουλ να σηκώνει το τρόπαιο.

Ωστόσο, η μοίρα είχε πάρει άλλη απόφαση για το ζευγάρι. Μόλις τρεις μέρες μετά τη μετακόμισή τους στη Νέα Ζηλανδία ο Ντέιβ διαγνώστηκε με καρκίνο του χοληδόχου πόρου.

Και τα χειρότερα νέα ήρθαν πριν από τρεις εβδομάδες, όταν άκουσε από τους γιατρούς να του λένε πως έχει μόνο δύο εβδομάδες ζωής. Πλέον, έχει ήδη περάσει το προσδόκιμο βάσει της διάγνωσης. Η κατάστασή του είναι μη αναστρέψιμη και χωρίς τις χημειοθεραπείες, σήμερα, ο Ντέιβ δεν θα πάλευε για το μεγάλο του - πλέον - όνειρο: Να δει, έστω, από το κρεβάτι του νοσοκομείου το μεγάλο ματς που περιμένει όλος ο ποδοσφαιρικός κόσμος την 1η Ιουνίου.

Τις 10.000 λίρες θα τις χρησιμοποιούν για την κηδεία του. Η οικογένειά του το μόνο που ελπίζει, είναι το αγαπημένο τους πρόσωπο να αντέξει μερικές ώρες ακόμη.

Η συγκλονιστική αυτή ιστορία, έχει φτάσει στ' αυτιά των παλαιμάχων των «reds», με τους Ρέντναπ, Γουίλαν, Τζον Όλντριτζ και Στιβ ΜακΜάχον να του στέλνουν μηνύματα στήριξης. Ο ίδιος περιμένει να ακούσει μερικά λόγια και από τον Στίβεν Τζέραρντ, όπως λέει η σύζυγός του.

Κάτι τέτοιο, σε συνδυασμό με το να δει την αγαπημένη του Λίβερπουλ να γίνεται πρωταθλήτρια Ευρώπης, θα αποτελούσε τον καλύτερο τρόπο για να κλείσει τα μάτια του.

Ο Ντέιβ, έχει ήδη νικήσει. Το χρόνο, τις προβλέψεις και στο μπρα-ντε-φέρ με τον καρκίνο βαστάει γερά. Λίγο ακόμη έμεινε!

Dear @LFC

I have a little favour, if I may....

Dave Evans is a Red from Coventry. He has terminal cancer and is holding on, very poorly to see the Final at home.

One message from one of the boys will energise him beyond words.

Let him know he’ll never walk alone. pic.twitter.com/E7O8i4Ko3v

— Stan Collymore (@StanCollymore) May 30, 2019