Η αποκάλυψη για το... σπριντ του Στιβ Νας μόλις προκρίθηκε η Τότεναμ στον τελικό! (vid)

Ο Νας, τρελάθηκε – όπως και όλοι οι οπαδοί της Τότεναμ – τη στιγμή που η ομάδα του Ποτσετίνο έκανε το 3-2 επί του Άγιαξ στο Άμστερνταμ στον επαναληπτικό ημιτελικό του Champions League.

Έφυγε από το στούντιο έχοντας αρχίσει να τρέχει δίχως συγκεκριμένη κατεύθυνση κι έπειτα δάκρυσε, μη μπορώντας να κρύψει τη συγκίνησή του.

Έπειτα από τρεις εβδομάδες, αποκαλύφθηκε το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας στο κτίριο του Bleacher Report, με τον άλλοτε αστέρα του NBA να τρέχει στους διαδρόμους!

Security tape caught @stevenash running through the halls after Tottenham's semifinal comeback pic.twitter.com/MKN83hX9R2

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 27, 2019