Σόλσκιερ: «Έκανα... ζέσταμα μπροστά στον Σερ Άλεξ για να με βάλει στον τελικό»! (vid)

100% Επιστροφή* χρημάτων Ίντερ - Έμπολι! (21+, *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις)

Ο Νορβηγός νυν προπονητής των «κόκκινων διαβόλων», στη συμπλήρωση 20 ετών από τον επικό τελικό του «Καμπ Νόου» όπου η Γιουνάιτεντ με δυο γκολ στις καθυστερήσεις έφτασε στην ευρωπαϊκή κούπα χάρη στο τελικό 2-1 επί της Μπάγερν Μονάχου, θυμάται:

«Ο κόουτς μίλησε στον Σέριγχαμ στο ημίχρονο και του είπε να είναι έτοιμος για να μπει με αλλαγή. Όταν τον έβαλε στο 67' απογοητεύτηκα που δεν ήμουν εγώ η πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι, αλλά δεν θα γκρίνιαζα. Αυτό που έκανα, ήταν να φροντίσω να με βλέπει ο Σερ Άλεξ και έκανα ζέσταμα μπροστά του για να του δείξω ότι ήμουν πανέτοιμος.

Όταν με φώναξε, δεν θυμάμαι ακριβώς τι μου είπε, αλλά δεν χρειαζόταν να μου πει κάτι. Ήμουν έτοιμος, τα πόδια μου ήταν έτοιμα, είχα ενέργεια, είχα το προαίσθημα ότι θα ήταν εκπληκτική νύχτα για εμάς».

Ο Σόλσκιερ, πέρασε σ' εκείνο το ματς στο 81ο λεπτό και η ιστορία είναι κάτι παραπάνω από γνωστή και χιλιοειπωμένη, αφού με το δικό του γκολ στο 93' (κι αφού είχε προηγηθεί το γυριστό του Σέριγχαμ), η ομάδα του Μάντσεστερ έκανε απίστευτη ανατροπή και κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης...

A goal that sparked euphoric scenes to round off an unprecedented #Treble99 season...

20 years on, here's Ole's take on THAT #UCL final winner ⚽️ #MUFC pic.twitter.com/0zK1TN0LLL

— Manchester United (@ManUtd) May 26, 2019