“Ποδόσφαιρο για τη Φιλία” 2019: Δράσεις και πρωτοβουλίες για την προώθηση των Εννέα Αξιών του προγράμματος σε όλο τον κόσμο

Σημαντικές δράσεις και αξιόλογες πρωτοβουλίες για την προώθηση των Εννέα Αξιών του Διεθνούς Κοινωνικού Παιδικού προγράμματος «Ποδόσφαιρο και τη Φιλία» από τη Gazprom ανακοίνωσαν οι διοργανωτές. Ο Πρεσβευτής τoυ F4F από την Ουγκάντα ​​θα παρουσιάσει το τραγούδι του για τις Εννέα Αξίες του προγράμματος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου για τη Φιλία. Ο Davis Kanyola, 22χρονος φοιτητής από την Ουγκάντα, έγραψε ένα τραγούδι για τις Εννέα Αξίες του Διεθνούς Παιδικού Κοινωνικού Προγράμματος «Ποδόσφαιρο για τη Φιλία» της Gazprom . Την 1η Ιουνίου θα το εκτελέσει με το μουσικό συγκρότημά του στην τελετή απονομής στη Μαδρίτη μετά τον τελικό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος του Football for Friendship. Η πηγή έμπνευσης του Davis για το τραγούδι ήταν η συμμετοχή της αποστολής από την Ουγκάντα ​​στην 6η σεζόν του προγράμματος στη Μόσχα το 2018.

Πολλά παιδιά ξεκινούν τις δικές τους δράσεις όταν επιστρέφουν στο σπίτι μετά τη συμμετοχή τους στο F4F. Γράφουν βιβλία, ξεκινούν ιστoσελίδες, ιδρύουν φιλανθρωπικές οργανώσεις, συναντούν τους πιο σημαντικούς ανθρώπους στις χώρες τους -προέδρους, υπουργούς, πρίγκιπες- και μιλούν μαζί τους για όσα έζησαν. Ορισμένα παιδιά έχουν ήδη λάβει πρόσκληση να γίνουν Πρεσβευτές Καλής Θέλησης.

"Είμαι πολύ χαρούμενος που προσκλήθηκα να παρουσιάσω το τραγούδι μου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Football for Friendship. Ελπίζω ότι με τη μουσική μου θα μεταφέρω στο κοινό ένα μήνυμα για έναν διαφορετικό κόσμο. Τον κόσμο των ίσων ευκαιριών που δεν έχει εμπόδια και σύνορα. Ονειρεύομαι το τραγούδι μου να γίνει ο επίσημος ύμνος του προγράμματος, "λέει ο Davis Kanyola, συνθέτης του τραγουδιού «Εννέα Αξίες» του προγράμματος Ποδόσφαιρο για τη Φιλία.

Ο εικονογράφος των comics "Love is ..." δημιούργησε ένα πακέτο αυτοκόλλητων ειδικά για το πρόγραμμα Football for Friendship . Αυτό θα είναι διαθέσιμο δωρεάν σε συσκευές iOS και Android σε 186 χώρες του κόσμου από τις 21 Μαΐου. Για να το εγκαταστήσετε θα πρέπει να κάνετε λήψη ή να ενημερώσετε την επίσημη εφαρμογή του Διεθνούς προγράμματος Football for Friendship της Gazprom. Τα 14 αυτοκόλλητα απεικονίζουν τις μασκότ του προγράμματος- τον σκύλο Freddy και τη γάτα Freida.

Τα αυτοκόλλητα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις εφαρμογές iMessage και Whatsapp. Οι ήρωες του πακέτου εκφράζουν συναισθήματα και προβάλλουν μηνύματα για τις βασικές αξίες του προγράμματος: τη φιλία, την ισότητα, τη δικαιοσύνη, την υγεία και την αφοσίωση. Τα σχέδια δημιουργήθηκαν από τον διάσημο Βρετανό εικονογράφο Bill Asprey , γνωστό από τη σειρά comics "Love is ...". Ο Asprey είναι επίσης ο δημιουργός των μασκότ του F4F – του σκύλου Freddy και της γάτας Freida. Η φιλία του Freddy και της Freida συμβολίζει την παγκόσμια ιδέα του προγράμματος.

«Είμαι περήφανος που με τα σχέδιά μου συμβάλλω στη διάδοση των αξιών του Football For Friendship. Η ιδέα της δημιουργίας του Freddy και του Freida προέκυψε από το γατάκι και το κουτάβι της συζύγου μου. Αυτά τα δύο ζωάκια μεγαλώνοντας μαζί στο σπίτι μας έγιναν φίλοι. Βλέποντας τα να παίζουν σκέφτηκα ότι θα ήταν υπέροχο αν και οι άνθρωποι μπορούσαν να ξεχνούν τις διαφορές τους τόσο εύκολα. Αυτό διδάσκει το πρόγραμμα Football for Friendship σε παιδιά από όλο τον κόσμο», σημείωσε ο Bill Asprey, δημιουργός των μασκότ του προγράμματος.

Ο Bill Asprey θα συμμετέχει στις τελικές εκδηλώσεις της 7ης σεζόν του F4F στη Μαδρίτη από τις 28 Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου μαζί με περισσότερους από 800 νέους συμμετέχοντες, προπονητές και δημοσιογράφους από την Ευρώπη, την Ασία, την Αφρική, τη Βόρεια και τη Νότια Αμερική. Ο καλλιτέχνης θα πραγματοποιήσει ένα εργαστήριο για τα παιδιά στο Nine Values ​​School, όπου θα βοηθήσει τους Νεαρούς Παίκτες, Δημοσιογράφους, Διαιτητές και Προπονητές να σχεδιάσουν τα λογότυπα των Διεθνών Ομάδων Φιλίας που θα συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του F4F. Στο πλαίσιο της οικολογικής πρωτοβουλίας του προγράμματος, οι Ομάδες θα πάρουν τα ονόματά τους από σπάνια και απειλούμενα είδη ζώων.

Ποδόσφαιρο για τη Φιλία 2019: Προσπάθεια για την απόκτηση τίτλου GUINNESS WORLD RECORDS®

Στο πλαίσιο των κορυφαίων εκδηλώσεων της 7ης σεζόν του Διεθνούς Παιδικού Κοινωνικού Προγράμματος «Ποδόσφαιρο για τη Φιλία» της Gazprom, που ενώνει νέους αθλητές από 211 χώρες, θα γίνει επίσημη προσπάθεια για την κατάκτηση τίτλου GUINNESS WORLD RECORDS®. Στα πλαίσια του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος του Ποδοσφαίρου για τη Φιλία στη Μαδρίτη θα διεξαχθεί προπόνηση με τις περισσότερες εθνικότητες, που έχουν συμμετάσχει ποτέ ταυτόχρονα σε προπόνηση ποδοσφαίρου. Το γεγονός θα καταγραφεί από το επίσημο GUINNESS WORLD RECORDS® Adjudicator. Την προσπάθεια θα υποστηρίξει ο Παγκόσμιος Πρέσβης του προγράμματος Ποδόσφαιρο για τη Φιλία, Franz Beckenbauer.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Από το 2013, η Gazprom διοργανώνει το Διεθνές Κοινωνικό Πρόγραμμα για Παιδιά “Ποδόσφαιρο για Φιλία” (Football for Friendship). Οι βασικές αξίες που προωθούνται από τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα είναι η φιλία, η ισότητα, η δικαιοσύνη, η υγεία, η ειρήνη, η αφοσίωση, η νίκη, η παράδοση και η τιμή. Το Ποδόσφαιρο για τη Φιλία υποστηρίζεται από τη FIFA, την UEFA, τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες διαφόρων χωρών, διεθνή φιλανθρωπικές οργανώσεις και κορυφαίους ποδοσφαιρικούς συλλόγους παγκοσμίως. Τα τελευταία 6 χρόνια έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα πάνω από 5.500 άτομα, ενώ περισσότεροι από 4,5 εκατομμύρια άνθρωποι, ανάμεσα στους οποίους είναι διάσημοι αθλητές, καλλιτέχνες και πολιτικοί ακολουθούν τις δραστηριότητες του προγράμματος.

