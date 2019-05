Μπορεί κάποιοι οπαδοί της Μπαρτσελόνα να έκραξαν τους παίκτες για τον αποκλεισμό, ωστόσο στο σφύριγμα της λήξης από την κερκίδα της Μπάρτσα χειροκρότησαν τους Μπλαουγκράνα παρά το 4-0 και τον αποκλεισμό από το Champions League. Μια κάμερα μέσα από την εξέδρα των Καταλανών δείχνει αυτή τη μοναδική στιγμή.

Barca fans' reaction to the post match YNWA at Anfield. Brilliant!!! pic.twitter.com/fyxPERm4iF

— The Bad Guy (@ThyDC) May 9, 2019