Η απόλυτη τρέλα από τους σχολιαστές της Λίβερπουλ στο έπος με τη Μπαρτσελόνα! (vid)

Ο commentator του LFCTV, Χάντερ, μαζί με τον θρύλο της ομάδας, περιέγραψαν και σχολίασαν τον επικό ημιτελικό όπου η αρμάδα του Κλοπ έφερα όλα τα δεδομένα τούμπα και έφτασε στο τρομερό 4-0 επί της Μπαρτσελόνα μέσα σε 90 λεπτά για να βρεθεί στον τελικό του Champions League για δεύτερη διαδοχική σεζόν.

Δείτε την ... απόλυτη τρέλα που επικράτησε με τους δύο άνδρες στο μπουθ από το οποίο μεταδίδει τα παιχνίδια το LFCTV:

