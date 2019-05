Με Imagine Dragons ο τελικός του Champions League! (vid)

Έχοντας κερδίσει βραβείο Grammy αλλά και με τα τραγούδια που έχουν τρομερή απήχηση, όπως το Believer, το Radioactive και το Thunder, η ροκ μπάντα θα τραγουδήσει στην τελετή έναρξη του μεγάλου τελικού ανάμεσα στη Λίβερπουλ και την Τότεναμ, την 1η Ιουνίου στην ισπανική πρωτεύουσα και το γήπεδο της Ατλέτικο.

«Είναι τεράστια τιμή για εμάς να τραγουδήσουμε μπροστά στο πιο παθιασμένο κοινό στον πλανήτη» δήλωσε ο τραγουδιστής των Imagine Dragons, Νταν Ρέινολντς.

We're excited to announce @IMAGINEDRAGONS will be performing at the #UCLfinal Opening Ceremony, presented by @pepsi! #ForTheLoveOfIt pic.twitter.com/mGAP7EBNUs

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 9, 2019