᾽᾽Δεν είμαι παρά ένας ζητιάνος που περιφέρεται ανά τον κόσμο, παρακαλώντας για λίγο καλό ποδόσφαιρο στα γήπεδα. Ένα καλό παιχνίδι, για το Θεό. Και όταν η ευχή πραγματοποιείται, πανευτυχής για το θαύμα, λίγο με νοιάζει ποια ομάδα ή ποια χώρα παίζει᾽᾽. Ο Εντουάρντο Γκαλεάνο στο βιβλίο ᾽᾽Το ποδόσφαιρο στη σκιά και στο φως ᾽᾽δεν θα μπορούσε να περιγράψει καλύτερα τα όσα συμβαίνουν στην ψυχή μου το τελευταίο διήμερο και λογικά στις ψυχές των περισσοτέρων ποδοσφαιρόφιλων ανά την υφήλιο που έζησαν το επικότερο, το πιο μαγικό διήμερο στην ιστορία του Champions League, δύο παιχνίδια που μας γέμισαν ποδόσφαιρο, συναισθήματα, εικόνες, μοναδικές στιγμές!

Κάθεσαι και σκέφτεσαι τι είδαν τα μάτια μας σε Λίβερπουλ και Άμστερνταμ, προσπαθείς να καταλάβεις πόσο μεγάλη δόση ποδοσφαίρου στον ύψιστο βαθμό πήραμε αυτά τα δύο βράδια και λες ᾽᾽δεν γίνεται᾽᾽! Ευχαριστείς τον θεό του ποδοσφαίρου για αυτή την μοναδική ευλογία και προσπαθείς να κρατήσεις την επίγευση μακριά από κάθε άλλη γεύση που μπορεί να σου χαλάσει την αίσθηση! Όπως ακριβώς συμβαίνει με ένα υπέροχο πιάτο! Ποδόσφαιρο φίλε μου, ποδόσφαιρο. Αυτό που αγαπήσαμε από παιδιά, λατρέψαμε ως έφηβοι και θα παραμείνουμε ερωτευμένοι μαζί του μέχρι και τα βαθιά γεράματα. Γιατί μόνο ο βασιλιάς των σπορ μπορεί να δημιουργήσει τον απόλυτο πίνακα συναισθημάτων που θαυμάσαμε Τρίτη και Τετάρτη.

Αν σας ρωτήσει ποτέ κανείς που δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι το ποδόσφαιρο, οι απαντήσεις βρίσκονται σε αυτό το τρομερό διήμερο…

*Ποδόσφαιρο είναι τα μάτια των παικτών της Λίβερπουλ που γυάλιζαν στον αγωνιστικό χώρο του Άνφιλντ και έκαναν… bulling στην Μπαρτσελόνα από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό, κάνοντας ξεκάθαρο ότι εκείνο το βράδυ το 4-0 ήταν μονόδρομος. ᾽Ἤρθατε για να σας περάσουμε από πάνω και έτσι θα γίνει᾽᾽…

*Ποδόσφαιρο είναι ο διάλογος του Τζόρνταν Χέντερσον στο ημίχρονο μέσα στα αποδυτήρια του Άνφιλντ με τον γιατρό της Λίβερπουλ μετά το χτύπημα στο γόνατο του αρχηγού των ᾽᾽κόκκινων᾽᾽. ᾽᾽Δεν ξέρω τι θα μου δώσεις, ένεση, χάπια, δώσε μου τα πάντα για να συνεχίσω᾽᾽!

*Ποδόσφαιρο είναι η απίθανη, η αδιανόητη, η ιδιοφυής ενέργεια του Αλεξάντερ Άρνολντ στην φάση του τέταρτου γκολ! Ίσως ότι πιο ευφυές έχουμε δει σε αυτό το επίπεδο τα τελευταία χρόνια! Μεγαλειώδης έμπνευση της στιγμής από το κορυφαίο δεξί μπακ του πλανήτη τούτη την εποχή!

*Ποδόσφαιρο είναι τα υγρά μάτια του Τζέιμς Μίλνερ την ώρα που η Λίβερπουλ μπροστά στο συγκλονιστικό KOP τραγουδά το You Will Never Walk Alone στην πιο μυσταγωγική, αγαπησιάρικη, μοναδική ιεροτελεστία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

*Ποδόσφαιρο είναι το κλάμα του Λιονέλ Μέσι στα αποδυτήρια του Άνφιλντ.

*Ποδόσφαιρο είναι το ξέσπασμα με δάκρυα του Λούκας Μόουρα την ώρα που στην μικτή ζώνη βλέπει το τρίτο γκολ του στο ᾽᾽Γιόχαν Κρόιφ Αρένα᾽᾽και η κατάθεση ψυχής που κάνει στους δημοσιογράφους ενώ λίγα λεπτά πριν πάνω στο χορτάρι έκανε κατάθεση προσωπικότητας, ταλέντου, αξίας με ένα μαγικό χατ-τρικ!

*Ποδόσφαιρο είναι το στιγμιότυπο με τον Ποτσετίνο να πανηγυρίζει στην αγκαλιά του Βερτόνγκεν και λίγα μέτρα πιο δίπλα, οι παίκτες του Άγιαξ να βρίσκονται πεσμένοι στο χορτάρι, ψυχολογικά… πεθαμέμοι, μη μπορώντας να πιστέψουν ότι έχασαν την πρόκριση μέσα από τα χέρια τους. Τι κοντράστ συναισθημάτων…

*Ποδόσφαιρο είναι να μην μπορείς να αποβάλλεις το ποδοσφαιρικό σου dna, να ζεις και να πεθαίνεις με αυτό, όπως ακριβώς το έκανε ο Άγιαξ! Το εισιτήριο για τον τελικό θα είχε περάσει σε ολλανδικά χέρια αν η ομάδα του Τεν Χαγκ έβαζε σκοπιμότητα στο παιχνίδι της, αν έπαιζε με τον χρόνο στο φινάλε. Ήταν αδύνατο. Έζησε και τελικά πέθανε παίζοντας ποδόσφαιρο. Μέχρι το τέλος.

*Ποδόσφαιρο εἰναι η αποθέωση των φιλάθλων του Άγιαξ προς τους παίκτες του Αίαντα αλλά και το χειρόκροτημα προς την Τότεναμ που πέτυχε ένα ποδοσφαιρικό θαύμα μέσα σε ένα ημίχρονο!

Αυτά είναι το ποδόσφαιρο. Το αυθεντικό, το πραγματικό, το αμόλυντο, το ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε παιδιά...