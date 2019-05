Ποτσετίνο: Το ποδόσφαιρο του... χρωστούσε αυτό το κλάμα (pics & vids)

Η φυσιογνωμία του, από τις πιο συμπαθητικές που μπορεί να βρει κανείς στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Αντιλαμβάνεται απόλυτα τον χαρακτήρα αυτού που κάνει. Την άκρως επαγγελματική και εμπορική μορφή που έχει πάρει το άθλημα εν έτει 2019. Ωστόσο, εκείνος πάντα θα έχει μέσα του ρομαντισμό. Για το ποδόσφαιρο, αλλά και για τη δουλειά του. Για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει ν' αντιμετωπίζει τους ποδοσφαιριστές του, ν' αναγνωρίζει τις προσπάθειές τους, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο οφείλει να δέχεται ό,τι και ό,σα περιβάλλουν τη δουλειά του.

Δεν είναι τυχαίο πως παραμονές του πρώτου προημιτελικού με αντίπαλο τη Μάντσεστερ Σίτι στο πρώτο ευρωπαϊκό ματς της Τότεναμ στο νέο της γήπεδο, ο Ποτσετίνο ήθελε να παραμείνει περισσότερο στη συνέντευξη Τύπου και να δεχθεί πολλές ερωτήσεις γιατί «πρέπει να το απολαύσουμε και είναι τέτοια η περίσταση που αξίζει να τα αναλύσουμε όλα».

Ήξερε ότι έπρεπε να το απολαύσει και ήθελε να το κάνει με τον καλύτερο τρόπο. Άλλωστε, ποιος του θα του έδινε εγγύηση ότι θα μπορούσε να βρεθεί πάλι σε τόσο προχωρημένο στάδιο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, άμεσα; Κανείς. Γι' αυτό και πέρα από το άγχος και το στρες που σίγουρα θα χαρακτήριζαν όσα θα ένιωθε, ο Ποτσετίνο είχε και το χαμόγελο του παιδιού που μπαίνει στο ζαχαροπλαστείο και ξέρει ότι μπορεί να φάει ό,τι πιο εντυπωσιακό και γευστικό μπορεί να βρει.

Σε μια... μικρή παρένθεση, για να αναφερθούμε και στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Ποτσετίνο έκανε την κίνηση – ματ στο δεύτερο ημίχρονο του επαναληπτικού ημιτελικού απέναντι στον Άγιαξ. Έβγαλε από τα χαφ τον Γουανιάμα και πέταξε στο παιχνίδι τον Γιορέντε. Και ο Ισπανός επιθετικός μπορεί να μην ήταν εκείνος που σκόραρε, αλλά έκανε τη βρώμικη δουλειά. Απασχόλησε πολύ την άμυνα του Αίαντα με την παρουσία του, τράβηξε πάνω του αμυντικούς, αποτέλεσε ένα κορμί που συνεχώς προκαλούσε ανησυχία στους αμυντικούς του Τεν Χαγκ που ήξεραν ότι υπήρχε ανάγκη για την επιτήρησή του. Και τα υπόλοιπα τα έκαναν οι γύρω του. Ο Λούκας Μόουρα, φυσικά, με το χατ-τρικ (και ειδικά τις απίστευτες ντρίμπλες με τη μπάλα κολλημένη πάνω του στο δεύτερο γκολ), αλλά και οι Σον και Ντέλε Άλι που φρόντισαν να κινούνται πλάγια και να εκμεταλλεύονται τους χώρους που άφηναν τα μπακ του Άγιαξ, έχοντας οχυρωθεί στα καρέ.

Βλέποντας τον Μόουρα να σκοράρει στο 95ο λεπτό (κι ενώ ο Ονάνα είχε καταφέρει να κερδίσει περίπου 40 δευτερόλεπτα στο 94' για να εκτελέσει ένα ελεύθερο), ο Ποτσετίνο έτρεξε στον αγωνιστικό χώρο, αγκάλιασε τους πρώτους που βρήκε μπροστά του και στη συνέχεια έπεσε στο έδαφος. Έκλαψε. Έπιασε το κεφάλι του. Ήταν μια τεράστια υπόκλιση στο ποδόσφαιρο. Σε αυτό το πράγμα για το οποίο αισθάνεται τρομερά τυχερός που βρίσκεται εντός του και μπορεί να δουλεύει ως προπονητής στο κορυφαίο επίπεδο.

Mauricio Pochettino on tonight’s win:

"Thank you football. Thank you to my players. I told you, my players are heroes.

This type of emotion, without football, is impossible to live. I am emotional. Thank you to the people who believe in us.“#THFC #COYSpic.twitter.com/CfS0NbdaFx

— Ricky Sacks (@RickSpur) May 8, 2019