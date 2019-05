Η Λίβερπουλ θα πάρει 16.613 εισιτήρια για τον τελικό με την Τότεναμ και οι φίλοι της Λίβερπουλ που θα τα αγοράσουν καλούνται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Προφανώς κάτι ανάλογο θα ισχύσει και για τους οπαδούς της Τότεναμ, οι οποίοι επίσης θα πληρώσουν σε... αλμυρές τιμές για να βρεθούν στη Μαδρίτη.

Το φτηνότερο εισιτήριο θα ανέρχεται στις 60 λίρες. Από εκεί και πέρα οι τιμές ανεβαίνουν στις 154 λίρες (120 λίρες με περιορισμένη ορατότητα), έπειτα σκαρφαλώνουν στις 385 λίρες (308 με περιορισμένη ορατότητα) και καταλήγουν στο ποσό των 513 λιρών (410 με περιορισμένη ορατότητα).

