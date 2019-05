Τότεναμ: Πολυτιμότερος ο Μόουρα, ο Μόουρα, ο Μόουρα ή ο Μόουρα; (pic)

Όταν έχεις καταφέρει να πετύχεις τέτοια πρόκριση όπως αυτή που πέτυχε η Τότεναμ επί του Άγιαξ, τότε το χιούμορ σου ανεβαίνει επίπεδο. Οι... πετεινοί θα βρίσκονται στον τελικό του Champions League και στον επίσημο λογαριασμό τους στο twitter έκαναν ένα επικό poll.

Στην ερώτηση για το ποιος είναι ο πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα στο Άμστερνταμ, στις τέσσερις επιλογές που σου δίνει το συγκεκριμένο social, καλούσαν τον κόσμο να ψηφίσουν ανάμεσα στους Μόουρα, Μόουρα, Μόουρα και Μόουρα. Και φυσικά αν είχαν την δυνατότητα να βάλουν και άλλες επιλογές, είναι δεδομένο πως αυτές θα ήταν και πάλι ο Λούκας Μόουρα μετά το εντυπωσιακό του χατ τρικ.

Who could tonight's @eToro Man of the Match possibly be?? #UCL #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 8, 2019