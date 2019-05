Έρικσεν: «Να φτιάξουν άγαλμα στο Μόουρα» (vid)

Αναλυτικά ο Δανός ανέφερε μετά την επική πρόκριση της Τότεναμ στον τελικό του Champions League: «Δεν υπάρχουν λόγια. Ήταν ένα απίστευτο παιχνίδι. Λυπάμαι για τον Άγιαξ, γιατί έπαιξαν πολύ καλά, αλλά θεωρώ πως είναι δίκιο που είμαστε στον τελικό. Αρχίσαμε άσχημα, αλλά δεν θα μπορούσαμε να δούμε τους εαυτούς μας στον καθρέφτη αν δεν προσπαθούσαμε. Η καρδιά μας και ο Λούκας είναι ο λόγος που κερδίσαμε. Θα μείνει στην ιστορία σαν ήρωας. Ελπίζω να του φτιάξουν ένα άγαλμα μετά από αυτό. Θα είναι ένας διασκεδαστικός τελικός με τη Λίβερπουλ».

"Heart and Lucas Moura, that's how we won the game!"

"He will be a hero, I hope he gets a statue after this!"

Christian Eriksen is so typically calm and composed after another insane Champions League comeback pic.twitter.com/NAjWBpB5o0

— Football on BT Sport (@btsportfootball) May 8, 2019