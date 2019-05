Αγιαξ – Τότεναμ: Ο Ποκετίνο στα γόνατα με δάκρυα στην πιο δυνατή εικόνα του Champions League (vid)

Δεν μπορούσε ούτε ο ίδιος να το πιστέψει και δεν άντεξε. Επεσε στα γόνατα στο χορτάρι, έπιασε το κεφάλι του και άρχισε να κλαίει. Η εικόνα του Μαουρίτσο Ποκετίνο στο τρίτο γκολ της Τότεναμ ήταν η πιο ρεαλιστική απεικόνιση του πιο δραματικού Champions League όλων των εποχών.

What a moment for Pochettino. You simply can't help but admire the emotions. This man didn't spend a single penny in the last 2 transfer windows. Congratulations Poch. pic.twitter.com/h2YZIobZTL

— FutbolBible (@FutbolBible) May 8, 2019