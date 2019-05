Πυροτεχνήματα έξω και από το ξενοδοχείο της Τότεναμ στο Άμστερνταμ (vid)

Οπαδοί του Αίαντα τοποθέτησαν πυροτεχνήματα έξω από το ξενοδοχείο στο οποίο κατέλυσαν οι Λονδρέζοι στο Άμστερνταμ και προκάλεσαν φασαρία για να ξυπνήσουν τα μεσάνυχτα ο Ποτσετίνο και οι παίκτες του και ενδεχομένως να επηρεαστούν ενόψει της αποψινής ρεβάνς των ημιτελικών.

Το βράδυ της Δευτέρας, οι φίλοι της Λίβερπουλ έκαναν το ίδιο στο Μέρσεϊσαϊντ, στο ξενοδοχείο που είχε επιλέξει η Μπαρτσελόνα και όπως αποδείχθηκε, πέτυχαν το σκοπό τους...

Ajax ultras at it again setting off fireworks outside Spurs' hotel late last night before the 2nd leg of their semi final pic.twitter.com/pDAnChnr3f

— Gilles (@GrimandiTweets_) May 8, 2019