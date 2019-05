Αλεξάντερ – Άρνολντ: Το παιδί που μετράει τ' άστρα... του Champions League (vids)

Εμπορικός μπορεί να μην είναι. Σκόρερ μπορεί να μην είναι. Όνομα που να γίνεται εύκολα τίτλος ή παρουσιαστικό ποδοσφαιρικού σταρ δεν έχει. Κι όμως, όλα αυτά, για καλό του δεν συμπεριλαμβάνονται στα γενικότερα χαρακτηριστικά του. Όχι μονάχα αυτά που τον διακρίνουν ως ποδοσφαιριστή, αλλά απ' ότι φαίνεται και ως ένα 20χρονο παιδί που αρνείται πεισματικά ν' αφήσει το μυαλό του να «πετάξει».

Ο Αλεξάντερ Άρνολντ, μετράει καλά – καλά 2,5 χρόνια στην πρώτη ομάδα της Λίβερπουλ. Στο ανδρικό τμήμα αυτού του συλλόγου για τον οποίο έχει συναίσθημα και τη φανέλα του οποίου έμαθε να υπηρετεί με τρόπο που σίγουρα δεν περίμενε κανείς από ένα 20χρονο παιδί.

Και αυτό το παιδί, γιατί για τέτοιο πρόκειται ακόμα, τουλάχιστον σε ανθρώπινο τομέα, γιατί σε αθλητικό θα μπορούσε να μιλήσει κανείς για μυαλό και συμπεριφορά πολύ πιο έμπειρου άνδρα, θα δώσει το «παρών» σε δεύτερο διαδοχικό τελικό του Champions League.

Ο Αλεξάντερ – Άρνολντ έκανε την κίνηση – ματ στον επικό επαναληπτικό των ημιτελικών της φετινής διοργάνωσης με την πανέξυπνη κίνησή του στο τέταρτο γκολ των «κόκκινων» απέναντι στη Μπαρτσελόνα. Την ώρα που πάει να φύγει από το κόρνερ ώστε να περιμένει να γεμίσει με συμπαίκτες του η περιοχή του Τερ Στέγκεν, αντιλαμβάνεται πως όλοι οι παίκτες της Μπαρτσελόνα... κοιμούνται και δεν έχουν ιδέα τι συμβαίνει στη γωνία. Και φυσικά έχουν αφήσει και τον Οριγκί αμαρκάριστο αφού ο Βέλγος δεν ενέπνεε ανησυχία. Και όπως είπε και ο Κλοπ μετά το ματς: «Αρκούσε η επικοινωνία δυο ατόμων σε μια τέτοια στημένη φάση για το γκολ. Ουάου... Ιδιοφυές αυτός που έκανε ο Άρνολντ...».

Words can’t describe. What Jurgen Klopp has done for this club is miraculous. pic.twitter.com/Bu0hmuhyXy

Ο μικρός, έχει καταφέρει την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο να κάνει πολύ πιο σημαντικά πράγματα απ' όσα είχε παρουσιάσει από τον Οκτώβρη του 2016, όταν κι έκανε την πρώτη του εμφάνιση με την κόκκινη φανέλα του ανδρικού τμήματος του συλλόγου του Μέρσεϊσαϊντ.

Μπορεί και την πρώτη και τη δεύτερη σεζόν του στη Λίβερπουλ ν' αναδείχθηκε καλύτερος νεαρός ποδοσφαιριστής για την ομάδα, μπορεί τέτοιες μέρες το 2018 να ζούσε ξανά μαγικές στιγμές μετά και την πρόκριση εις βάρος της Ρόμα για να προετοιμαστεί για τον μεγάλο τελικό του Κιέβου απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, όμως, φρόντισε και θα φροντίσει όλο αυτό να έχει και συνέχεια.

Στις 25 Οκτώβρη του 2016, πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση, όντας μάλιστα βασικός με συμμετοχή για 68' σε νίκη (2-1) επί της Τότεναμ στο «Άνφιλντ» για το Λιγκ Καπ. 'Εκτοτε, ο Άγγλος μπακ, έχει δει τα πράγματα να εξελίσσονται με απίστευτη ταχύτητα στη ζωή και την καριέρα του, αλλά έχει την ικανότητα να αντιμετωπίζει ψύχραιμα και με λογική ό,τι έρχεται μπροστά του.

Η ωριμότητα και οι ικανότητές του κάνουν τον Κλοπ να τον εμπιστευθεί και να τον υπολογίσει για τη σεζόν 2017-2018, με τον Αλεξάντερ – Άρνολντ να τον δικαιώνει στον απόλυτο βαθμό. Μάλιστα, σκόραρε με εξαιρετική εκτέλεση φάουλ στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Χόφενχαϊμ στα προκριματικά, για το 2-1 με το οποίο η Λίβερπουλ έβαλε τις βάσεις για την παρουσία στους ομίλους, στο ξεκίνημα του ταξιδιού μέχρι τον τελικό του περσινού Μαΐου.

Αναδεικνύεται και πάλι κορυφαίος νεαρός ποδοσφαιριστής του κλαμπ, για να φτάσει πλέον να συμπεριληφθεί στα πλάνα του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ στην εθνική ομάδα ανδρών της Αγγλίας για το Μουντιάλ που διεξήχθη στα γήπεδα της Ρωσίας!

Το βράδυ της 7ης Μαΐου του 2019, στο «Άνφιλντ» γράφτηκε ακόμα ένα τεράστιο κεφάλαιο ποδοσφαιρικής ιστορίας. Στο γήπεδο, για το οποίο πλέον όλοι λένε πως κάνει... τα δικά του και ανατρέπει όλα τα προγνωστικά και όλα τα δεδομένα. Γιατί... έχει πέσει η μαγική σκόνη σε αυτό το χορτάρι. Σε αυτά τα θεμέλια. Και ο Αλεξάντερ – Άρνολντ μεγαλώνει, αφήνοντας αυτή τη σκόνη να βρεθεί και στα πόδια του, αλλά πολύ περισσότερο στο μυαλό του.

— The Red Debate (@TheRedDebate) May 8, 2019

Απέναντι στη Μπαρτσελόνα, ούτε ο Ζόρντι Άλμπα (κυρίως αυτός που έδειχνε να έχει λίγο παραπάνω τσαγανό από τους υπόλοιπους «μπλαουγκράνα»), ούτε ο Κουτίνιο, ούτε οι δοκιμές που έκανε ο Βαλβέρδε από την πλευρά που βρισκόταν ο 20χρονος φουλ μπακ, κατάφεραν να κάνουν κάτι που θα «πλήγωνε» τη Λίβερπουλ. Ο Άρνολντ δεν «ψάρωσε». Διαχειρίστηκε αρκετά καλά τις επιθετικές ορμές των Καταλανών που στο πρώτο ημίχρονο είχαν επιλέξει την πλευρά του για να φτάσουν στην εστία του Άλισον. Από εκεί και πέρα, όταν πλέον ο Βαϊνάλντουμ είχε αλλάξει όλο το παιχνίδι σε 122 δευτερόλεπτα στο δεύτερο ημίχρονο, ο νεαρός μπακ έβγαζε σιγουριά, πάθος και και... έβγαλε ακόμα μια ασίστ στη φετινή εξαιρετική του χρονιά.

Μαζί και με το μαγικό κόρνερ στον Οριγκί το βράδυ της Τρίτης, έφτασε στις 15 σε όλες τις διοργανώσεις. Και φυσικά είναι ο κορυφαίος σε αυτό το κομμάτι στη φετινή Λίβερπουλ. Και είναι μόλις 20 ετών. Και μαζί του, είναι η χρονιά και του Άντι Ρόμπερτσον που αποτελούν τα πιο επιθετικά και επικίνδυνα μπακ της Ευρώπης. Όσον αφορά τον Σκωτσέζο, αντικαταστάθηκε στην ανάπαυλα έχοντας ζοριστεί απέναντι στον Λουίς Σουάρες, με τον Κλοπ να κάνει την τρομερή κίνηση να βάλει τον Βαϊνάλντουμ, να περάσει τον Μίλνερ πίσω αριστερά λόγω και της εμπειρίας του, με τον Ολλανδό να γράφει μέχρι το 56' το 3-0.

«Ήταν ενστικτώδης η απόφαση για το κόρνερ και ήταν μια από αυτές τις στιγμές που αντιλαμβάνεσαι ότι μπορεί να τις εκμεταλλευτείς. Ο Ντίβοκ ήταν εκεί για να τελειώσει τη φάση. Είναι από τις νύχτες που θέλω να θυμάμαι» είπε στο BT Sport για το καθοριστικό κόρνερ, με τον Χέντερσον να του κάνει και καζούρα λέγοντας: «Τον πικάρουμε συνεχώς που βγάζει μόνο ασίστ, αλλά ήταν εξαιρετικός και αμυντικά στο παιχνίδι».

Trent Alexander-Arnold is every Liverpool fan right now pic.twitter.com/LDFdiaz6hU

"It was just one of those moments where you see the opportunity!"

"We wanted to fight for the injured guys..."

Trent Alexander-Arnold and Divock Origi react to one of the greatest nights in Liverpool's history.

They are legends now

@DesKellyBTS pic.twitter.com/7KMiBvnYT8

— Football on BT Sport (@btsportfootball) May 7, 2019