Η ασίστ στο 4ο γκολ της Λίβερπουλ ξεκίνησε από ballboy! (vid)

Η Λίβερπουλ... διέλυσε την Μπαρτσελόνα με 4-0 χάρη στα γκολ τον Οριγκί και Βαϊνάλντουμ.

Το 4ο γκολ, μάλιστα, προήλθε από μια σούπερ ασίστ του Αλεξάντερ-Άρνολντ από εκτέλεση κόρνερ με μια πολύ ευφυή πάσα στον Βέλγο επιθετικό.

Όμως, η ταχύτητα της εκτέλεσης της φάσης ξεκίνησε από ένα ballboy, το οποίο έδωσε την μπάλα στο δεξί μπακ των «reds» ταχύτατα!

Ιδού το πώς... γεννήθηκε το 4ο γκολ - και κατά συνέπεια το έπος της ομάδας του Μέρσισαϊντ!

What a performance by the ball boy for the deciding goal. Should get an assist for the super-quick pass to @trentaa98 #LIVBAR pic.twitter.com/GpHBXBh4yG

— Dan Walker (@mrdanwalker) May 7, 2019