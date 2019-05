Μουρίνιο: «Δεν θα πόνταρα ούτε ένα ευρώ στη Λίβερπουλ...»! (vid)

Ο Πορτογάλος κόουτς, έχοντας βρεθεί στο στούντιο του beIN Sport, το βράδυ της Τρίτης, για τον σχολιασμό της μεγάλης αναμέτρησης ανάμεσα στους «κόκκινους» και τους «μπλαουγκράνα», θεώρησε τελειωμένη την υπόθεση στη συγκεκριμένη κόντρα. Όπως και όλος ο κόσμος, άλλωστε...

«Χάνουν 3-0 και δεν είναι υπόθεση πως να τους σταματήσουν. Έχει να κάνει με την προσπάθεια να δημιουργήσουν μια τρομερή κατάσταση. Με την Ίντερ, το 2010 ήταν διαφορετικό. Είχαμε νικήσει 3-1 και στον επαναληπτικό στη Βαρκελώνη θα μπορούσαμε να χάσουμε και 1-0 και να προκριθούμε. Μετά από 20 λεπτά παίζαμε με δέκα και ήταν θέμα τακτικής και ρεαλισμού στον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριζόμασταν την κατάσταση. Έπρεπε να είμαστε γενναίοι και να τα δώσουμε όλα. Να παίξουμε με καρδιά.

Το Άνφιλντ είναι ένα μαγικό μέρος. Ο κόσμος εκεί μπορεί να πετύχει γκολ τα οποία δεν μπορούν να βάλουν οι παίκτες. Αυτό έγινε και τη σεζόν 2004-2005 με τον Λουίς Γκαρσιά που δεν σκόραρε εκείνος, αλλά ο κόσμος της Λίβερπουλ. Βέβαια, δεν μπορεί να γίνει πλέον αυτό αφού έχουμε τεχνολογία και VAR. Το Άνφιλντ μπορεί να κάνει θαύματα, αλλά χρειάζεται κάτι παραπάνω. Δεν ποντάρω, δεν μου αρέσει ο τζόγος, όμως, δεν θα πόνταρα ούτε ένα ευρώ στη Λίβερπουλ να γυρίσει αυτό το σκορ...».

Αυτά ήταν τα λόγια του Μουρίνιο και διαψεύστηκε πανηγυρικά, αφού το «Άνφιλντ», έκανε όντως... μαγικά. Και λίγη ώρα αργότερα, αποθέωσε τον Γιούργκεν Κλοπ και τη φιλοσοφία του για το έπος που έγραψαν οι «κόκκινοι»...

"This is about him. This is a reflection of his personality, don't give up, his fighting spirit."

"Everything i think today is about Jurgen's mentality."

Jose Mourinho says Liverpool's incredible comeback tonight was down to their inspirational manager. #beINUCL #LIVBAR pic.twitter.com/CzFrG05MjY

